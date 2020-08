Al Comune di Perugia si fuma di brutto, ma almeno pulite

Al Comune di Perugia si fuma di brutto. Lo prova incontestabilmente lo scatto in pagina. È stato effettuato da via Boncambi, dove esiste un ingresso secondario che adduce al palazzo comunale.

Evidentemente, dei dipendenti – nel momento in cui si prendono una legittima pausa – sono soliti fumare una sigaretta. Intendiamoci: non c’è nulla di male. Ma il fatto è che le cicche – prova inequivocabile di un vizio deleterio – si accumulano con effetti deprecabili. Insieme a pacchetti di sigarette vuoti. Oltre a qualche bottiglietta di minerale, fazzolettini usati, brick di Estathè.

Nessuno vuol fare di un ufficio una caserma, ma almeno pulire dove si è sporcato ci sembra “il minimo sindacale”. Alcune di quelle cicche portano il segno del rossetto. Il che non vuol dire nulla. Se non che anche una signora o signorina ama abbandonarsi al dio Tabacco (che viene citato in tris con Bacco e Venere, attitudini e orientamenti al vizio che l’Inviato Cittadino confessa di preferire).

La segnalazione è fatta. Lunedì sarà tutto pulito. Che si continui pure a fumare, ma ricordandosi di pulire. È banale ripetere “il fumo fa male”. Ma è anche un’incontestabile verità.