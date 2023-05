Inaugurazione del front office per la didattica ai giardini del Rettorato di via Innamorati. Rigenerare e rifunzionalizzare

Quando l’evento si tinge di rosa. Inaugurazione della Segreteria per studenti in via Innamorati.

Fanno gli onori di casa il Direttore generale Anna Vivolo e il delegato per il settore didattica Carla Emiliani.

Il rettore Maurizio Oliviero ha scelto, con ammirevole discrezione, di metter al volante l’altra metà del cielo. Un sintomo inequivocabile dello stile di governance, non formale scelta cavalleresca.

Inaugurazione dello Student Front Office per la didattica ai giardini del Rettorato di via Innamorati. Parola d’ordine: rigenerare e rifunzionalizzare.

Arredamento di ottimo gusto. Pareti chiare e luminose. Cablatura perfetta.

Dice Carla Emiliani: “Primo, inequivocabile segnale che rimette al centro la didattica. Come è giusto e naturale che sia”.

Ma è solo il primo step di un percorso che si dipanerà in ulteriori passaggi.

La gioca su un campo analogo Anna Vivolo che parla del perfezionamento di un processo tendente a creare un luogo di attiva condivisione di competenze, sotto il segno di una finalità di robusta efficienza.

Un luogo da rivitalizzare. Perché ci saranno prossimi interventi (ma non si deve anticipare troppo!) anche sui giardini del rettorato nel suo complesso.

Il rettore Oliviero, in privati colloqui, sussurra all’Inviato Cittadino un progetto ad ampio respiro che porterà i laboratori in via del Giochetto, ossia dove è giusto che stiano. Lasciando al polo umanistico quello spazio esterno che fronteggia e lambisce il suo “capolavoro”, ovvero il complesso Itaca (per visiting professor e visiting researcher) cui ridette vita, funzioni e dignità, in veste di Commissario straordinario Adisu.

Il nastro tagliato dagli studenti, le bottiglie di prosecco coi tappi che volano, sorrisi e visita con sorriso a una struttura “ch’era follia sperar”.

Elementi di arredo eleganti, illuminazione strepitosa (con materiali illuminanti di riciclo… nuovi di zecca, all’insegna del risparmio), strutture fonoassorbenti. Perché star bene significa lavorare meglio.

E all’Unipg lo hanno chiaro in mente.