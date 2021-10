Perugia, emessa l'ordinanza del sindaco sull'accensione dei riscaldamenti: tutte le informazioni

Temperature al di sotto dei livelli normali: autorizzata l’accensione in tutto il territorio comunale dal 9 al 14 ottobre compresi per una durata massima di 6 ore giornaliere

Dopo un'estate caldissima è arrivato il freddo a Perugia, con un forte calo delle temperature che ha spinto il sindaco a emettere oggi (venerdì 8 ottobre) un'ordinanza (la n. 967) sull’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale.

Un atto con cui viene autorizzata l’accensione in tutto il territorio comunale a partire dal 09/10/2021 fino al 14/10/2021 compresi e, salvo le eccezioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, per una durata massima di 6 ore giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno. L’ordinanza tiene conto delle attuali temperature al di sotto dei livelli normali, in particolare nelle ore mattutine e serali.