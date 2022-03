INVIATO CITTADINO Frecciarossa, Trecchiodi all'attacco: "E' falso che ce li dovremmo pagare solo noi"

Costi del Frecciarossa, un equivoco da dissipare. Non pagheremmo solo noi, ma anche altre regioni che fruiscono del servizio.

Proseguendo il discorso, il colonnello Alessio Trecchiodi precisa: “Le tre o quattro coppie giornaliere di Frecciarossa che dovrebbero attraversare l'Umbria non è che vengano ad esclusivo beneficio della nostra Regione. È dunque falso che ce li dovremmo pagare solo noi!”.

Perché, come stanno le cose?

“Un Frecciarossa che da Torino a Firenze prosegue su Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria via Umbria serve anche alla provincia di Arezzo fermando sulle due stazioni di Arezzo e di Terontola”.

È dunque polivalente?

“Certamente. Offre un ottimo collegamento con il nord Italia, al pari di quello offerto per l'Umbria con le fermate di Terni, Rieti, Spoleto, Foligno, Assisi e Perugia”.

C’è dell’altro?

“Proseguendo verso il sud Italia, lo stesso treno è utile per le province laziali di Rieti e di Viterbo”.

Dunque, paghiamo un po’ per uno?

“Insomma: le spese saranno concordate tra Toscana Lazio e Umbria”.

Allora non è vero che costerebbe troppo e rimetterebbe?

“Balle! È inattendibile l’affermazione che i Frecciarossa non ce li possiamo permettere... falso!”.

Chi lo finanzia?

“Il sistema Frecciarossa per le province suddette, da Firenze Umbria e Roma, dovrebbe essere finanziato da Trenitalia "lunga percorrenza" come fosse un semplice Intercity; infatti come prestazioni e servizio è identico”.

Allora non si parla di costi stratosferici?

“Il costo chilometrico superiore del Frecciarossa lo dovranno pareggiare queste Regioni, ma diventa una bazzecola”.

Magari ci si guadagna pure?

“Il Frecciarossa che offre a queste popolazioni un servizio superiore avrà più viaggiatori di altri treni, quindi più introiti. Sta a vedere che risulta pure pagante. Ne sono personalmente convinto”.

Allora la politica deve fare altre scelte?

“Su questo piano occorre muoversi. Altro che vaneggiare su scelte perdenti e svantaggiose come la realizzazione del terminal Media Etruria!”.