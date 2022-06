INVIATO CITTADINO Trecchiodi all'attacco: "Non sacrificare quel Frecciarossa delle 5"

Non sacrificare quel Frecciarossa delle 5 che ha finalmente portato Perugia nel terzo millennio collegandola direttamente con il nord.

Da questa eventualità mette in guardia il colonnello Alessio Trecchiodi, riconosciuto come eccellenza tra gli esperti di trasportistica.

“Sarebbe assurdo sacrificare questo servizio per favorire la nuova stazione AV dell'Umbria (in Toscana!)”, sostiene Trecchiodi.

Contraddici chi disprezza quel collegamento delle 5:00 con Milano definendolo “antelucano”?

“La Media Etruria non sarebbe di certo un beneficio per i Perugini situati a 50 minuti, gli Assisani a 1 ora e 10, i Folignati ad 1 ora e 30 e gli Spoletini...(lasciamo perdere!). Treni veloci a casa nostra, altro che Rigutino!”.

Continui la tua battaglia contro la Media Etruria che sarebbe una vera rivoluzione?

“Una rivoluzione si...ma in peggio...Auguri!”.

Cosa succede alla Media Padana, che molti portano come esempio da imitare?

“Se analizziamo la situazione emiliana, risulta che alla Medio Padana in una giornata fermano circa 38 coppie di treni AV; paradossalmente 8 coppie di treni AV percorrono la linea storica con fermate a Modena, Reggio Emilia centrale, Parma e alcuni perfino a Piacenza”.

Ma non è una contraddizione? Perché questi doppioni?

“Mi chiedi per quale motivo, nonostante Parma e Modena siano distanti solo 35 km dalla Medio Padana, hanno preteso a casa loro queste 8 coppie di Frecciarossa? Il beneficio è avere il servizio a casa propria”.

La situazione nostra non è analoga?

“La situazione umbra con la Medio Etruria non è paragonabile a quella emiliana, in quanto le distanze dalle maggiori città della regione sono molto più grandi. Quindi, se l'Emilia ha preteso 8 coppie di Frecciarossa sulla linea storica, pur con la Medio Padana a poca distanza, a maggior ragione l'Umbria deve pretenderne”.

E la questione dei costi?

“L’abbiamo già smentita. È falso e fuorviante attaccarsi al costo eccessivo che richiede Trenitalia per tale servizio. Saremmo in tanti a pagarlo, non solo noi, ma anche tutte le altre regioni che fruiscono del servizio”.

Il problema è comunque superabile?

“Di fatto non sussiste. Il problema sarà superato in quanto in Francia, e prossimamente in Spagna, saranno attivi treni ad alta velocità lowcost che avranno un costo dei biglietti pari a quelli degli Intercity. Quindi, considerando che il sistema Frecciarossa dimostra di trasportare 4 volte tanto i passeggeri di un Intercity (così sta avvenendo a Perugia) il problema del costo non sussisterà più!”.

Quindi non costi, ma benefici?

“L’unico danno per noi sarebbe aver scelto la soluzione Medio Etruria”.