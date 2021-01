Fermata a Terontola del Frecciarossa, per il sindaco Chiodini "è un'ottima notizia"

Per il sindaco di Magione si tratta di "una finestra in più sull'Umbria e sul Trasimeno"

La decisione di far fermare il Frecciarossa Perugia-Milano alla stazione di Terontola è un'ottima notizia per i tanti umbri del comprensorio lacustre, ma anche un modo per facilitare i turisti nel raggiungere l'Umbria.

"La nostra proposta, avanzata qualche anno come Unione dei Comuni del Trasimeno, era credibile e la Regione Umbria ha fatto bene a perseguire con determinazione questo obiettivo - afferma Giacomo Chiodini, sindaco di Magione - Si tratta di un'ottima notizia che fa ben sperare per la ripartenza del turismo che ci auguriamo possa riprendere già da quest'anno, almeno a livello europeo".

La decisione di aggiungere la fermata di Terontola è stata annunciata dall'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche a partire da febbraio.

Terontola è "una porta naturale di accesso all’Umbria. Non ci sarà bisogno di difendere in futuro questa fermata perché il bacino demografico e turistico di tre province (Arezzo, Siena e Perugia) costituirà di per sé una più che sufficiente base di utenti - conclude Chidoni - L'Umbria avrà da febbraio una migliore capacità di accesso all’alta velocità per i suoi cittadini e per i turisti: una finestra in più sui nostri territori".