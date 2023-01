Freccette e ricette tradizionali, al castello di Ripa un memorial per ricordare "Panio" Bosia

Si è appena conclusa la gara a coppie, tra veterani già associati a Opendart e novizi, che si sono voluti accostare al gioco delle freccette. All’interno del suggestivo scenario del Castello di Ripa è stata organizzata una serata che ha unito i sapori della tradizione al gusto della sfida sportiva (il menù rigorosamente basato su prodotti locali quali cacciagione, torta al testo e buon vino).

L'idea è nata con lo scopo di creare un’atmosfera conviviale e scherzosa tra tutti i partecipanti di cui molti si sono aggregati la sera stessa. Il memorial è stato intitolato a Orazio Bosia, detto Panio, personaggio noto e benvoluto da tutti gli abitanti di Ripa e che è venuto a mancare alcuni anni fa. Panio era un grande appassionato di giochi tradizionali e di socializzazione in generale e per questo motivo i figli, Fabio e Roberto, per ricordarlo, hanno contribuito all’organizzazione della serata che si è dimostrata una vera e propria avventura a scopo propedeutico, ma è stata anche una opportunità per fare avvicinare il pubblico giovanile allo sport della gara delle freccette.

Hanno gareggiato 20 coppie. Dopo le varie manche a vincere è stata la coppia Talita Biagetti e Roberto Bosia, al secondo posto Carlo Augusto Polpetti e Andrea Moscatelli, terzi Diego Giusepponi e Benjamin Rembrij.

Un plauso speciale è stato rivolto dal responsabile del circolo Andrea Moscatelli all’artista italo-francese Pascal Millucci, che da anni vive nel Castello di Ripa e che ha donato un’ originale opera d'arte come premio e contestualmente sono state ringraziate anche le attività commerciali e i privati che hanno voluto contribuire all’iniziativa fornendo targhe e coppe per le premiazioni.