Frecce Tricolori in Umbria, Polizia di Stato impegnata a garantire la sicurezza

Il personale di Polizia è stato impegnato, questa mattina, nell’ambito della manifestazione aerea organizzata dall’Aeroclub di Foligno per festeggiare i 100 anni dell’Aeronautica Militare italiana, con le Frecce Tricolori hanno sorvolato i cieli di Perugia.

Per garantire la sicurezza dell’evento, da sempre richiamo di un pubblico numeroso, la Questura ha predisposto un importante dispositivo di sicurezza finalizzato a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che potessero, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità dei piloti e dei cittadini.

Il servizio di ordine pubblico ha visto impiegati, sin dalle primissime ore della mattinata, sotto il coordinamento della Questura di Perugia, gli equipaggi dedicati della Polizia di Stato, della Polizia Scientifica, della Digos, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale e delle altre Forze dell’Ordine, unitamente al personale in borghese e con colori di Istituto.

Importante è stato anche il contributo della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria che hanno monitorato le vie d’accesso alla città e le stazioni evitando il minimo disagio per l’arrivo in città e per la circolazione.

I servizi hanno visto in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche che hanno effettuato dei controlli - sia statici che dinamici – oltre che nell’acropoli perugina anche nelle zone del vicino hinterland.

Dopo aver effettuato vari passaggi su Perugia gli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale sono atterrati presso l’Aeroporto Internazionale San Francesco d’Assisi dove, un apposito dispositivo rinforzato ha garantito che l’arrivo delle Frecce e la conferenza stampa di presentazione - tenutasi all’interno dell’aeroporto alla presenza del Presidente della Regione, Donatella Tesei e del Sindaco di Perugia, Andrea Romizi - si potessero svolgere in sicurezza, garantendo l’ordine pubblico e assicurando ai turisti e al pubblico di poter godere dell’evento in tutta tranquillità. Intensificati i servizi di vigilanza anche all’interno dello scalo, nel perimetro e nell’area di pertinenza aeroportuale.

Il dispositivo di sicurezza rimarrà operativo anche nelle giornate di domani e domenica per l’Air Show in programma a Foligno.