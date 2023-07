Fratticiola Selvatica. Successo all’edizione 2023 del Premio Tosello Silvestri

Ampia partecipazione di concorrenti con prodotti di buon libello.

Hanno concorso Luciano Bacoccola (’L Barone), Gino Goti, Danilo Piselli, Francesca Ragnacci, Umberto Alunni Breccolenti, Sergio Tardetti, Nino Marziano, Giampaolo Bianchini, Nuvoletta Giugliarelli, Paola Macellari, Giovanni Alunni, Giampiero Mirabassi, Pier Giorgio Cardoni, Luca Grossi, Giammario Trippolini.

Hanno raccolto allori: Nello Cicuti con una menzione speciale.

Palma della prima classificata a Maria Luisa Ranieri per la poesia “L mostro”, trasparente riferimento alla guerra che tormenta l’Est Europa.

Secondo classificato Stefano Vicarelli con la composizione “Manuale del perfetto ecoteppista” in cui si citano gli imbrattamenti dei sedicenti ecologisti, ironizzando sull’impossibilità di sporcare di nero un Nero Burri.

Terzo Gian Paolo Migliarini con “Persiane (donne d’Iran)” in cui si riflette sull’umiliazione della donna in contesti di cultura islamica.

Presentazione dell’evento del nostro Inviato Cittadino, fondatore dell’Accademia del Dónca e amico del dedicatario del Premio. Letture interpretate dagli attori Leandro Corbucci e Gian Franco Zampetti.

(Foto esclusive Umberto Alunni Breccolenti)

Grande soddisfazione espressa dai rappresentanti della Pro Loco e dai familiari di Tosello: la moglie Luciana e i figli Francesca e Stefano, presenti coi rispettivi coniugi e figli.

PS. Notizia esclusiva. Il nostro Inviato Cittadino anticipa una novità. È assai probabile che, dall’anno prossimo, possa tornare in vita il Premio Umberto Calzoni in San Martino in Campo. Si chiamava “Del vino e delle castagne” e si era acquistata una risonanza nazionale. I nipoti dell’avvocato-archeologo Umberto (Mauro e Maria Lauretta Burini Calzoni) intendono rilanciarlo motu et impensis propriis.