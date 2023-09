Il personaggio - Franky Gallina, la riscoperta del classico piano bar

Si occupa di musica da quando aveva sei anni quando iniziò a suonare l’armonica a bocca rubata dalla giacca del padre, ed oggi a 57 anni Francesco Gallina, in arte “Frenky”, propone quello che potremmo definire il piano bar più classico. Una voce profonda, che in qualche modo ricorda quella di Mario Biondi, una grande abilità al piano, e non solo, Frenky da qualche tempo ha lasciato la sua Palermo per stabilirsi un Umbria dove, fino al 15 settembre, fa da gradevole sottofondo alle serate del ristorante L’Orto in Tavola di Paciano.Un percorso musicale il suo che in gioventù lo ha visto impegnato con diversi gruppi musicali, tra locali e feste di piazza, ma l’esperienza più importante è stata per lui quella di musicare con il suo gruppo canzoni folk siciliane trasformandole in brani beat e pop portando questo inedito ed originale repertorio anche al di fuori dei confini nazionali, suonando perfino a New York al Columbus Day. Il suo percorso di autore ed arrangiatore vede una svolta quando conosce una poetessa toscana trasformando in canzoni le sue poesie che poi diventano un CD con il quale partecipa al festival degli autori di Sanremo nella categoria Big dove alla fine sfiora il successo classificandosi al secondo posto. La sua ascesa musicale si concretizza successivamente con la realizzazione di un Cd con brani scritti da lui, riscuotendo un buon successo, ma problemi familiari con la perdita di entrambi i genitori lo costringono a interrompere la sua carriera di musicista per lungo tempo. Ma la passione e la professionalità rimangono immutate, ed eccolo quindi riapparire nel 2015 in Umbria dove ha partecipato a diversi eventi musicali tra cui il festival della musica di Todi portando avanti una sperimentazione musicale che va dal folk e country fino al blues, ed ora si propone come interprete del più classico piano bar. “Ho voluto riproporre quello che potrei definire il piano bar vecchio stile – commenta Frenky – Quando ho incontrato Luigi Buitoni ci siamo intesi subito, lui cercava qualcuno che potesse accompagnare le serata in modo gradevole nel suo ristorante all'aperto di Paciano. Per me era l'ideale, non solo pianoforte e voce ma anche la riscoperta di pezzi classici con un arrangiamento ed una interpretazione personale. I miei non sono concerrti dove chiedo per forza l’attenzione del pubblico, la mia è una musica di sottofondo, non invasiva, ma certamente emozionale, adatta ad accompagnare le serate proponendo brani classici italiani e stranieri, risvegliando anche ricordi ed emozioni”.