L'attore Francesco Mandelli sceglie l'Umbria: vacanze a Monte Santa Maria Tiberina e immancabile selfie

Vip e personaggi tv sempre più innamorati dell’Umbria. A scegliere come meta vacanziera uno dei più suggestivi comuni altotiberini, è stato l’attore e presentatore Tv Francesco Mandelli che ha deciso di passare qualche giorno in relax a Monte Santa Maria Tiberina.

Famoso anche per aver interpretato Ruggero De Ceglie, il protagonista di Father & Son, sketch interno al programma di MTV Italia I soliti idioti, (ideato e interpretato dall'attore e anche il personaggio protagonista della trasposizione cinematografica della serie, I soliti idioti. Alfien Allen, dai più conosciuto come il principe Theon Greyjoy nella serie televisiva della Hbo Il Trono di Spade) in questi giorni sta soggiornando nel piccolo comune altotiberino. L'attore sta infatti trascorrendo una breve vacanza in un agriturismo e ieri ha voluto visitare il borgo, passeggiando per le vie e i suggestivi vicoli.

Insieme ad alcuni amici, si è fermato a mangiare nel noto ristorante “Da Oscari” (nella foto con il titolare Mirko Oscari). Il selfie di rito è rimbalzato immancabilmente, nei social, con tantissimi commenti e diverse persone che dai comuni vicini si sono recati al Monte con la speranza di vedere da vicino il "principe Greyjoy”.

Una presenza importante che non è certo passata inosservata, commenta con un pizzico di orgoglio Letizia Michelini, sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, e che testimonia la forza attrattiva dei nostri Borghi, della loro storia, tradizione, arte e cultura e perché no della irresistibile buona cucina a base di eccellenze eno-gastronomiche.