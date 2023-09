Caserma Carabinieri di Colombella: dopo 39 anni di servizio il maresciallo Francesco De Paola passa il comando

Il maresciallo Francesco De Paola, dal 1994 al comando della Caserma di Colombella, si è ritirato in pensione per raggiunti limiti di età. Dopo 39 anni di servizio nell’arma dei Carabinieri passa il comando della caserma al maresciallo Giorgio Salerno.

Al maresciallo De Paola, il comandante della Compagnia Tamara Nicolai, ha consegnato il quadro ricordo per il congedo, come testimonianza di una lunga carriera nell’arma iniziata nel lontano 1984 nei pressi di Mesola prima e poi a Comacchio. Nei momenti caldi della famosa banda della “Fiat Uno bianca” operò anche a Bologna per poi tornare in Umbria.

Durante il commiato De Paola ha sottolineato: “È passato tantissimo tempo da quando è iniziato il mio percorso nell’Arma dei Carabinieri e mai, vi assicuro, avrei potuto immaginare di trovarmi in un clima di serenità e riconoscenza per il lavoro dedicato alla sicurezza e alle esigenze dei cittadini”.

E ancora: “Per me questa pienezza è data dalla serena consapevolezza di aver fatto sempre il mio dovere, difendendo con fermezza e convinzione l'istituzione che ho avuto l'onore di rappresentare, cercando di assicurarle sempre e ovunque efficienza e affidabilità”.