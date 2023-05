"Il mio corpo libero" inaugura gli eventi culturali dello Spazio CEC

Un evento molto partecipato tra appassionati di arte e fotografia, artisti, designer, giornalisti e curiosi, ha ripreso l'attività dello Spazio CEC nel cuore del centro storico di Perugia.

Un esordio decisamente elettrizzante e inebriante con una mostra fotografica in bianco e nero “Il mio corpo libero”, in stile Helmut Newton, patrocinata dal Comune di Perugia. L’evento è stato alquanto articolato, con una presentazione iniziale della mostra basata su un percorso tra natura, architettura e nudo artistico, con l’accompagnamento di musica Soul e per finire un gustoso aperitivo conviviale per condividere pensieri, opinioni e fare networking. Diventati ormai eventi cult non solo per la città di Perugia ma per l’intera regione, quelli che si realizzano allo Spazio CEC rappresentano dei momenti di condivisione, conoscenza e creatività dal sapore inconfondibile e unico all’interno di un ambiente suggestivo dalle mura medioevali tra archi, pozzi e una grotta scavata sulla roccia.

“Un ringraziamento speciale va agli organizzatori di questa bellissima iniziativa – dichiara l’assessore allo sviluppo economico, digitale e turismo del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli – in uno spazio che sta dando lustro alla nostra città, con eventi molto innovativi e creativi dove si respira una particolare energia e si può ammirare al contempo un’attenta ricerca verso il bello declinato nelle diverse forme dell’arte”. Una bellezza che si aggiunge al fascino di questo luogo è data dalla sua capacità camaleontica di trasformarsi e adattarsi ad accogliere esposizioni artistiche a tutto tondo. E questa volta è stata la fotografia ad essere al centro dell’iniziativa, con un’inedita esposizione di immagini dal taglio provocatorio e trasgressivo. Il fotografo Paolo, nome in arte Azuel, ha mostrato tutta la sua capacità espressiva incentrata su una profonda ricerca di dettagli finalizzati all’esaltazione della nudità artistica immersa in un contesto rappresentato dalla natura e dall’architettura. Con il suo stile elegante, ricercato e coinvolgente, alla Newton, gli scatti del fotografo riescono a penetrare nell’animo di chi li osserva, grazie a illustrazioni in cui la natura si fonde con la sensualità e con il senso dell’essere donna. La protagonista di queste immagini che lasciano senza fiato è invece Daniela Bocciarelli, modella perugina, imprenditrice nel settore fashion e travel blogger, che durante i suoi innumerevoli viaggi (ha visitato oltre settanta paesi del mondo) ha realizzato innumerevoli servizi fotografici e per questa prima mostra personale di fotografia ha deciso di condividere alcuni dei momenti delle sue avventure. Con il suo blog personale cerca di ispirare il più possibile a viaggiare, essere curiosi, meravigliarsi ogni giorno delle bellezze che ci circondano alla scoperta di nuove tradizioni e culture.

Nel 2022 ha anche pubblicato il primo numero della sua rivista, mentre il primo libro fotografico in bianco e nero con più di sessanta opere, è stato presentato in anteprima all’inaugurazione di questa emozionante e travolgente mostra fotografica. Un ruolo importante durante la serata l’ha ricoperto anche la cantante e artista Ash – che ha raggiunto Perugia direttamente da Londra dove attualmente risiede – la quale con la sua musica di stampo soul, con sfumature fusion tra jazz, dance elettronico ed alternative pop, ha fatta da colonna sonora dell’evento. Per concludere la serata, i partecipanti sono stati deliziati con un prelibato aperitivo di Centumbrie, il noto marchio situato ad Agello che con il suo molino che produce farine bio, vanta una panetteria di eccellenza, ricercata e raffinata, con un controllo diretto su tutta la filiera per garantire il massimo della qualità. Quasi commossa, Daniela Bocciarelli afferma: “Evento straordinario quello di ieri sera, ho vissuto una partecipazione così importante e un interesse alle mie opere con un’emozione che è andata oltre la mia immaginazione.

Lo Spazio CEC era pieno di bellissime persone, pieno di energia e di felicità. È stato meraviglioso presentare il mio primo libro ed esporre le opere nella mia bellissima Regione. Grazie a tutti per la partecipazione”. Gli fa eco il fotografo Paolo che sulla stessa lunghezza d’onda asserisce: “L’energia e l’interesse che hanno pervaso lo Spazio CEC hanno reso quasi magico un evento come quello di ieri sera con la partecipazione di appassionati di fotografia e arte desiderosi di condividere immagini con la pretesa di elargire qualcosa di bello per gli occhi e per la mente. Ho avuto la sensazione di essere in una grande famiglia con le stesse passioni ed emozioni. Un grazie a tutti per la calorosa e attiva presenza”. Ampiamente soddisfatti anche i due organizzatori Carlo Timio della Media Eventi e il designer Daniele Buschi che hanno dichiarato: “La fitta partecipazione a questo nuovo appuntamento al CEC dimostra il profondo bisogno delle persone di avere nuovi luoghi di aggregazione e sentirsi coccolati da un ambiente che li avvolge e li coinvolge consentendo loro di vivere esperienze uniche in un ambiente dove la contaminazione artistica la fa da padrona. E per dare risposte concrete sia per il territorio che per le istituzioni, quest’anno abbiamo messo in cantiere un evento al mese”.

La mostra sarà visitabile fino al 7 giugno 2023. Orari di apertura: lunedì – venerdì, 16-18. Per info chiamare il numero: 345.0228021.