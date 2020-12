Foto storiche della Perugia del primo Novecento come veicolo pubblicitario

Foto storiche della Perugia del primo Novecento come veicolo promozionale. Accade alla trattoria di piazza Ansidei dove il dinamico Paolino – in tempi neri per la categoria dei ristoratori – ha avuto una bella pensata: quella di promuovere la propria attività in sinergia con la storia e l’identità della Vetusta.

Tanto che ha piazzato all’ingresso del suo esercizio un cesto contenente delle splendide foto in bianco e nero che raccontano la Perugia di una volta.

L’assortimento è ampio e si può dire che non manca all’appello nessuno dei monumenti e delle emergenze storico antiquarie che configurano la precisa identità della città d’Euliste.

Le foto sono a libero prelievo. Non più di una o due, s’intende!

La trovata è simpatica e la “furbata” del trattore sta nel fatto che, nel retro della cartolina, sono contenuti i dati di riferimento del suo esercizio.

In tempi di crisi, ciascuno s’inventa la pubblicità che crede più funzionale al perseguimento dei propri onesti fini commerciali. C’è da spremersi le meningi per far quadrare i bilanci, falcidiati dall’emergenza pandemica.