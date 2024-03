“A scuola di tifo” e “Ti rispetto”, due progetti di sensibilizzazione e formazione con il sindacato di Polizia Siulp

Si è svolto presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori di Perugia l'incontro promosso dal Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, con Libertas Margot, su impulso e in collaborazione con la neonata associazione sportiva dilettantistica calcistica Asd San Sisto Academy 2023, incentrato su due progetti di sensibilizzazione e formazione.

La prima azione formativa progettuale è dedicata al comparto genitoriale e parentale, nonché agli abituali sostenitori e accompagnatori dei giovani e giovanissimi atleti tesserati con il club succitato, mentre il secondo progetto sarà rivolto a tutti gli atleti dell’ASD San Sisto 2023, compresi quelli appartenenti alla prima squadra, militante nel campionato di seconda categoria. Ad aprire l’incontro, mediato dal Presidente Panathlon Club Luca Ginetto, sono stati i saluti dell’assessore alla cultura Leonardo Varasano e l’assessore allo sport Clara Pastorelli. Presente anche la consigliera del comune di Perugia Cristiana Casaioli.

Il primo intervento di apertura e descrizione della giornata è stato quello del segretario Provinciale SILUP Massimo Pici; a seguire quello del responsabile formazione Siulp Umbria Angelo Biondo. Paolo Pausilli, già ispettore superiore di Polizia nonchè responsabile squadra tifoserie Digos di Perugia, anche docente del corso criminologiche, ha riportato la sua esperienza professionale nell’ambito della prevenzione della violenza negli stadi. Alla presenza di un folto pubblico di giovani sportivi e relativi genitori, autorità e ospiti, agli interventi del Vice Presidente della A.S. San Sisto luca Terradura e del Presidente Cristiano Baldoni sono seguiti applausi, per l’appunto “da stadio” a suggellare quale gesto di approvazione alle motivate scelte di costituire la nuova A.S. San Sisto Calcio. Scelte rivolte a creare una struttura sportiva definita “educativa e protetta”.

Nell’ambiente sportivo i giovani saranno guidati al rispetto reciproco, ad affrontare le attività come gioco e non come sfida, in un ambiente protetto da eventuali agenti esterni negativi. Lucia Baldoni, Presidente del comitato “Ricominciamo da Francesco” ha riportato l’esperienza e la testimonianza del figlio Francesco Felici campione di tennis in carrozzina che non è potuto intervenire all’evento perché convocato dalla federazione per impegni sportivi. A chiudere la giornata formativa è stato l'intervento dello scrittore e consulente in comunicazione nonché testimonial del dialogo del Ministero Pari Opportunità, Adriano Berton.

Gli obiettivi prioritari delle due attività progettuali saranno quelli di condividere con tutti gli atleti, con il comparto tecnico ed amministrativo del club e quello relativo alla propria tifoseria, le buone prassi di un comportamento sportivo, rispettoso e civile, dentro e fuori il campo di gioco, nel rispetto di se stessi e degli altri, accrescendo le proprie conoscenze su varie macro aree formative come, ad esempio, quella comunicativa, giuridica e psicologica. Contestualmente, durante lo svolgimento del progetto, verrà effettuata un’attività di ricerca scientifica da parte del Dipartimento di Psicologia di Sapienza Università Roma, il quale avrà il compito di studiarne i risultati e validarne l’efficacia formativa.