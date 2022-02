Via Maestà delle Volte. Un charity shop che coniuga Monna Lisa, PCTO e filantropia. Nei locali concessi dall’arciprete dei canonici

Via Maestà delle Volte, 8. Un charity shop che coniuga Monna Lisa, PCTO (scuola-lavoro) e filantropia. Nei locali sottostrada, concessi dall’arciprete dei canonici, monsignor Fausto Sciurpa, è attivo un temporary shop che offre abbigliamento di lusso per bambini. I capi vengono (s)venduti - anche per lo sbaracco, con bancarella davanti alle Paoline – in quanto donati da una grande azienda aretina, la Monna Lisa Spa, a favore di opere filantropiche.

Capofila della meritoria iniziativa è l’ITAS Giordano Bruno di Perugia la cui referente, per l’occasione, è la professoressa Daniela Papini Papi con la quale l’Inviato Cittadino ha avuto il piacere di interloquire.

Il Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento (da cui l’acronimo PCTO) prevede l’attivo coinvolgimento degli studenti in varie forme di collaborazione e crescita professionale, come comunicazione e marketing del settore moda, oltre che nella realizzazione di artistici murales sulla pannellatura di cantiere che delimita l’Isola della Cattedrale (scatto in pagina).

Abbiamo visto al lavoro la studentessa Meriem G., impegnata nella realizzazione di una grafica coloratissima e accattivante.

I proventi a favore di una Comunità derutese in cui sono accolte persone con varie necessità.

Tripla lode: all’azienda donatrice, ai ragazzi del Giordano Bruno e ai loro docenti, ai canonici della cattedrale per aver concesso quegli storici locali. Un’iniziativa di forte caratura educativa e morale. Nel segno del detto pitagoreo: “È un dio colui che aiuta i propri simili”. Insomma: fare del bene per crescere e sentirsi meglio. Come recita il brand effigiato sul pannello “Fa’ del bene, fatti del bene!”.