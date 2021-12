Fontivegge rinasce, maxi progetto da 2,3 milioni di euro: via libera della Giunta Romizi, le novità

Nuovo passo in direzione del futuro di Fontivegge. La giunta Romizi, su proposta dell’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia, ha approvato il progetto esecutivo del Nodo di scambio intermodale di Fontivegge. L'importo, spiega Palazzo dei Priori, "è di circa 2,3 milioni, risorse assicurate da Agenda Urbana con un cofinanziamento del Comune di Perugia per circa 280mila euro".

L’intervento, previsto dal Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune 'Perugia.Zip', consiste nel "completamento e nella riqualificazione dell’area di via Fontivegge in relazione alla nuova piazza Vittorio Veneto e al bus terminal Minimetrò".

“Questo progetto è destinato a cambiare il volto del fronte della stazione di Fontivegge, perseguendo l’obiettivo di renderla più vivibile e sicura, più accessibile per i cittadini ma anche un adeguato biglietto da visita per chi arriva e si sposta nella nostra città”, dichiara l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia.

Il progetto, spiega il Comune di Perugia, prevede due interventi principali.

Il primo intervento per il futuro di Fontivegge prevede "La realizzazione di pensiline a copertura delle fermate del bus terminal antistante la stazione del Minimetrò, pensate come sistema di ombreggiamento e di protezione dei passeggeri dalle intemperie. La struttura delle pensiline sarà in acciaio; dai pilastri si dirameranno rami di sostegno secondo un disegno ispirato a forme naturali. Il progetto, dal forte impatto contemporaneo, permetterà anche un’originale illuminazione dello spazio per renderlo più attrattivo oltre che sicuro".

Il secondo intervento del progetto "prevede il completamento della riqualificazione di piazza Vittorio Veneto attraverso la pedonalizzazione. In particolare, si prevede una pavimentazione della piazza con alte prestazioni ambientali, grazie a un materiale capace di disgregare le polveri sottili derivanti dal traffico veicolare. E’ prevista anche la realizzazione di isole verdi dotate di sedute e finalizzate ad abbattere la bolla di calore".

Il passaggio al progetto esecutivo, evidenzia Palazzo dei Priori, "ha visto anche una rimodulazione dei fondi assegnati, con un incremento di circa 340mila euro approvato dalla Regione Umbria, finanziatrice del progetto tramite i fondi dell’asse VI del POR FESR 2014-2020 previsti per attuare Perugia.Zip".