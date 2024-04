La nuova veste dell’ex scalo merci: da stabile abbandonato a fucina di formazione per la cybersecurity

L’assessore regionale Michele Fioroni ha definito l’ex scalo merci della stazione Fontivegge “il luogo dove i ragazzi costruiranno i mattoni del nuovo millennio”. Una descrizione che ben illustra la nuova vita dello stabile riqualificato dal comune di Perugia, con i fondi del Bando periferie, in collaborazione con Its Umbria.



Una struttura dismessa, simbolo per antonomasia dell’abbandono dei sobborghi, oggi è stata riconsegnata al quartiere di quella periferia che prova ad allontanarsi dal suo senso etimologico di peripherīa, ovvero “circonferenza”, per essere centro e non più luogo a margine.

Proprio perché gioventù è sinonimo di vivacità, fra ottobre e novembre di quest'anno, inizieranno le attività didattiche e laboratoriali dedicate alle tecnologie digitali di Its Umbria Academy, l’accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate gratuita e aperta a giovani diplomati.

Saranno inoltre adibiti spazi aperti alla cittadinanza per fare formazione legata alla sicurezza informatica e un punto di preparazione per gli agenti della Polizia postale.



Lo stabile, che un tempo era il cuore dell’operatività ferroviaria per lo smistamento delle merci, sarà dunque un centro all’avanguardia per la protezione dei sistemi informatici contro gli attacchi cyber.

Il progetto di rifacimento, che manca dei dettagli conclusivi, ha incluso il restauro delle strutture esistenti con interventi mirati al consolidamento e al rinforzo strutturale, garantendo il rispetto delle norme antisismiche.

La ristrutturazione dell’immobile è stata ufficialmente presentata questo giovedì 4 aprile, alla presenza del primo cittadino Andrea Romizi, degli assessori comunali Otello Numerini e Margherita Scoccia, dell’assessore regionale Michele Fioroni e di Nicola Modugno, direttore dell'Its Umbria Academy.

Presenti anche il prefetto di Perugia Armando Gradone, il questore Fausto Lamparelli, l'assessore Luca Merli, Michela Sambuchi, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica e tutta la squadra degli ingegneri e architetti responsabili dei lavori.

L’assessore Scoccia durante la conferenza, mentre alle sue spalle i treni passavano, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Con l’inaugurazione di oggi, rendiamo omaggio all’inizio di un viaggio avviato nel primo mandato Romizi. L’intervento architettonico, ora rinnovato e restituito alla comunità attraverso la riqualificazione urbana di Fontivegge, segna un progresso nella trasformazione del quartiere. - conclude Scoccia - Rigenerare gli spazi va oltre il mero restauro estetico significa creare dei contenuti e l'attività che inauguriamo oggi incarna perfettamente questa filosofia”.