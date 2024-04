Perugia, lavori alla stazione Fontivegge: treni sospesi tra Ponte San Giovanni ed Ellera

Lavori a Fontivegge e circolazione dei treni bloccata per ore. Rete Ferroviaria Italiana annuncia con una nota che "svolgerà dalle 23:40 di sabato 20 alle 5:00 di lunedì 22 aprile interventi di manutenzione straordinaria in prossimità della stazione di Perugia Fontivegge, sulla linea Foligno – Perugia -Terontola".

L’intervento di manutenzione programmata, spiegano da Rfi, "interessa un’opera idraulica posta sotto il binario che sarà rimosso per consentire lo svolgimento dei lavori. La circolazione ferroviaria sarà interrotta per circa 30 ore tra le stazioni di Perugia Ponte San Giovanni e Perugia Fontivegge". I lavori – del valore di 150mila euro -"vedranno impegnate circa 30 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti ferroviari. Questo intervento rientra nei piani di manutenzione programmata volta al mantenimento in sicurezza ed efficienza dell’infrastruttura ferroviaria".