Fontivegge, forza e bellezza di un quartiere: il racconto degli studenti tra criticità e potenzialità

Una nuova prospettiva per la città di Perugia, quella proposta dagli studenti d’Istituto superiore paritario Leonardi che hanno dato vita al progetto "La forza e la bellezza di Fontivegge". Al progetto hanno aderito gli studenti degli indirizzi Liceo scientifico, Amministrazione Finanza e Marketing e Istituto Professionale nei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (Ipsass).

Il progetto, ideato dal professor Stefano Gori e coordinato dalla professoressa Roberta Talegalli, ha visto i ragazzi e i docenti esplorare insieme e studiare il quartiere Fontivegge che accoglie la sede della scuola. Attraverso interviste a realtà economiche e Istituzioni, che hanno visto anche il coinvolgimento della Regione Umbria, gli studenti hanno riscoperto il capitale umano fatto di vite, racconti e testimonianze che si cela dietro alle diverse realtà socio-economiche di uno dei quartieri più importanti della città.

All’evento hanno partecipato l’assessore al Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio della Regiome Umbria, Paola Agabiti, e Luca Federici, direttore regionale per il coordinamento Pnrr della Regione Umbria, che hanno risposto alle domande degli studenti, complimentandosi con gli stessi per aver individuato problemi e soluzioni per il quartiere.

Gli studenti, nel corso della loro ricerca, hanno colto le realtà positive di Fontivegge analizzandone l’operato e tenendo presente sia i criteri delle discipline caratterizzanti il loro percorso di studi sia i valori della Costituzione, della sostenibilità e dell’agenda 2030. Hanno dato voce, in modo critico e propositivo, ai rappresentanti di importanti attività del quartiere quali la palestra Corpus, il bar pasticceria Etrusca e il punto vendita Douglas.

Alla presentazione è intervenuta Nicoletta Utzeri, direttrice Istituto Leonardi che ha sottolineato come lei in prima persona insieme ai suoi docenti e collaboratori credano fortemente che “la riqualificazione della zona possa, anche, partire dalle persone che la vivono”.

“I ragazzi – ha spiegato Utzeri - devono rendersi conto che se da una parte Fontivegge è una zona molto complessa, dall’altra esistono delle persone che, con le proprie attività, rendono vivo e attivo il quartiere, tanto da essere oggi dei punti di riferimento per l’intera città”.

Il preside Lucio Raspa ha elogiato gli studenti cogliendone l’impegno per il progetto identitario e orientato verso una cittadinanza consapevole, positiva e soprattutto attiva.

Stefano Gori ha ringraziato i colleghi docenti dell’Istitituto Leonardi che hanno saputo modellare le proprie discipline (economia aziendale, psicologia, lingua inglese, lingua spagnola, storia, economia politica, igiene, matematica, fisica ecc…) alle passioni dei ragazzi adattandosi al contesto dei luoghi da visitare. “E’ stata una grande soddisfazione - ha spiegato il prof. Gori - perché il progetto ha permesso di realizzare uno dei ruoli che ha il docente all’interno della scuola. Ruolo che richiede agli educatori, di essere ponte tra il mondo interiore del ragazzo e la società, sempre più complessa e difficile da decodificare”. Roberta Talegalli, con grande orgoglio, ha testimoniato come gli studenti abbiamo affrontato il progetto, “senza ipocrisia, andando a fondo nell’analisi del quartiere, con un vero e proprio cambio di prospettiva”.

Grazie a questo progetto la comunità scolastica dell’Istituto Leonardi ha interagito con la più vasta comunità sociale e civica di cui essa è parte integrante, in un dialogo che permette un arricchimento reciproco in termini di valori, di esperienze e di cultura.

Gli studenti hanno voluto ringraziare le realtà che si sono rese disponibili alle interviste e ai racconti: la palestra Corpus, Douglas Profumeria, Etrusca Bar Pasticceria e la Regione Umbria.