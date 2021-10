Fontivegge, arriva il nucleo di polizia locale in via del Macello: "Un punto di riferimento per i cittadini"

Fontivegge, è arrivato il nuovo nucleo della polizia locale di sicurezza urbana. La sede è in via del Macello. Il Comune di Perugia spiega con una nota che "il nucleo, composto da un capitano ed altri quattro agenti, avrà la funzione di controllo del territorio, favorendo la sicurezza ed il decoro specificatamente della zona di Fontivegge. Entro la prima metà del 2022 assumerà anche le funzioni di nucleo cinofilo".

L’attività dei cinque agenti, prosegue Palazzo dei Priori, "verrà svolta in stretto coordinamento con le altre forze dell’ordine, l’Esercito, le associazioni, gli operatori commerciali, gli ordini professionali presenti ed in particolare con gli agenti di polizia locale che già operano nell’area di Fontivegge; la stretta sinergia tra i due nuclei consentirà un migliore controllo e monitoraggio della zona sia con riferimento alle note criticità sociali che a quelle relative alle residenzialità".

“Vorrei ringraziare – sottolinea l’assessore con delega alla sicurezza Luca Merli – il Comandante Nicoletta Caponi e tutto il Corpo della polizia locale per aver condiviso, la ferma volontà del Sindaco Andrea Romizi ed anche mia, di realizzare il progetto finalizzato ad intensificare la presenza del personale della polizia locale in una zona critica della città come è quella di Fontivegge. Il ringraziamento al Corpo va anche per l’impegno straordinario e la passione con cui giornalmente affronta le molteplici e complesse funzioni che gli sono affidate al servizio della città e dei cittadini, per i quali rappresenta da sempre un fondamentale punto di riferimento. La costituzione del nuovo nucleo – continua l’assessore – ha comportato notevoli cambiamenti all’interno del Corpo di polizia locale, ma, grazie alla profonda collaborazione di tutto il personale, ciò consentirà di valorizzare l’attività della stessa aumentando i livelli di sicurezza della nostra città e dei nostri concittadini".

E ancora: “L’area di Fontivegge – spiega l’assessore Merli – è complessa e con criticità importanti che compromettono la qualità della vita dei nostri concittadini. . Per questo l’Amministrazione ha deciso di investire in maniera significativa sull’area dal punto di vista sociale, infrastrutturale, aggregativo ed, ovviamente, potenziando i controlli e la sicurezza. Inoltre il Comune di Perugia ha promosso ed attivato un tavolo, cui partecipano Gesenu, Università degli studi di Perugia ed Asl, per elaborare in maniera congiunta e condivisa strategie ed interventi concreti a tutela della salute dei cittadini, favorendo nel contempo il decoro, la pulizia delle aree interessate e, dunque, la sicurezza sotto il profilo sanitario delle persone. E’ in questo contesto che si inserisce l’iniziativa che presentiamo oggi, un ulteriore tassello all’interno di un mosaico più ampio che mette al centro Perugia ed i suoi cittadini”.