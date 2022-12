Fontenuovo nel cuore dei Rotary Club perugini, donati oltre 10.000 euro per la cura dell'Alzheimer

Tutti i Rotary Club della città di Perugia e del suo comprensorio si sono uniti insieme per una importante e inedita iniziativa solidale. Con l'obiettivo di acquisire apparecchiature e strumentazioni per la cura dell’Alzheimer a favore della Fondazione Onlus Fontenuovo – Residenze di Ospitalità per Anziani, sono stati infatti raccolti ben 10.780 euro donati alla struttura che opera da decenni sul territorio perugino.

L’assegno è stato consegnato venerdì pomeriggio (16 dicembre) a Stefano Cusco, presidente del Cda del Fontenuovo. Erano presenti il governatore del Distretto 2090 Paolo Signore, l’assistente del governatore Nerio Zuccaccia, Giuseppe Frenguelli (in rappresentanza del Rotary Club Perugia Est); il presidente Simone Tomassini, Fabio Corsano e Luigi Guaitini (Rotary Club Perugia Trasimeno), il presidente Andrea Pedetta e il tesoriere Luca Marinelli (Rotary Club Perugia), Giuseppe Piscitelli (presidente del Rotary Club Città della Pieve – Terre del Perugino)

La cospicua donazione è frutto del concerto di beneficenza "Rotary Gospel Night", uno spettacolo musicale organizzato per raccogliere i fondi che si è tenuto sabato 22 ottobre presso il Teatro Morlacchi di Perugia. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Perugia e ha avuto anche un supporto importante da parte di sponsor privati, il cui contributo ha permesso di donare tutto il ricavato della serata.

“Ci siamo lasciati con la promessa di non abbandonare la Fondazione Fontenuovo, che sarà ancora oggetto di attenzione nei prossimi progetti di servizio”, commentano i rappresentanti dei Rotary perugini e del comprensorio.