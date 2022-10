INVIATO CITTADINO Fontanella del Frontone. Come ti levo l’accrocco di tubi e faccio anche peggio

Fontanella del Frontone. Come ti levo l’accrocco di tubi e faccio peggio del peggio. È vox populi e frutto antropologico-sapienziale il brocardo che recita come, in qualche caso, “la toppa è peggio del buco”. Volendo intendere che, sebbene animati dalla volontà di rimediare a un errore, spesso si finisce col commetterne uno più grande.

Ci pare questo il caso dell’intervento effettuato alla canellina del Frontone. Al cui centro della vaschetta si era montato un ambaradan di tubi e tubicini che ne facevano una (brutta) scultura metallica.

Chi di dovere – mosso dalle contestazioni generalizzate – ha fatto ciò che poteva. O riteneva utile. Nel senso che ha smontato il complicato accrocco, la cui funzione era quella di sostenere il rubinetto, a pulsante.

Ora, tutto è più chiaro e pulito.

Ma il solito criticone (detrattore?) fa osservare che i due stop (tasselli in plastica) che tenevano fermi i tubi sono ancora al loro posto. Che fare? Suggerisce il critico-criticone: quei due stop vanno rimossi e i buchi di risulta… devono essere chiusi.

Anche a noi sembra un suggerimento non superfluo. Perché al brutto non c’è limite. E va bene. Chiudere i buchi, stuccare!

PS. Tanto che ci siamo, non sarebbe male dare una pulitina alla vasca, sporcata e inquinata dalla presenza di muschi e saprofiti che la rendono, oltre che scura, inidonea ad accostarci la bocca. Per questioni di semplice igiene. Tanto più che quel manufatto è utilizzato da tipi umani e da esemplari canini.