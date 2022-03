Pericolo ghiaccio scampato. Fontane pubbliche riaperte… con qualche rimediabile imprevisto. Al lavoro i fontanieri del Comune per un rapido ripristino. Funzionano dunque la Fontana Maggiore, così come quella del Tritone (ai giardini di Ercolano). Non quella di Angelini in via Maestà delle Volte, ben accartocciata in solide protezioni lignee per salvarla da eventuali danni provenienti dai lavori di pulitura. Pericolo comunque felicemente scampato.

A volte, come è accaduto alla Fonte Tezia, si presenta qualche inconveniente dopo i mesi di chiusura invernale. Mentre funzionano le fotocellule per l’erogazione di acqua potabile, è in tilt la pompa del riciclo dell’acqua della vasca. Al bravo fontaniere non resta altro che smontare il pezzo disobbediente e conferirlo in officina per la riparazione. Entro un paio di giorni, la pompa tornerà al proprio posto.