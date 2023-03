INVIATO CITTADINO Scale della Cattedrale, era ora

Scale della Cattedrale. Quello sportellino attaccato… col nastro adesivo e finalmente fissato con due viti. Poteva costituire una potenziale fonte di pericolo per la Fontana Maggiore e per la sicurezza dell’impianto di depurazione.

È per questo che l’Inviato Cittadino – allertato dal solerte, onnipresente Gianluca Papalini – ha omesso di segnalarlo ai lettori. Per evitare sabotaggi o danneggiamenti da parte di qualche scriteriato. Ma adesso, a cose (più o meno) sistemate, se ne può parlare.

Si tratta dello sportellino metallico ubicato sull’alzata di un gradino della scalinata adiacente alla Fontana di Piazza.

Non proprio una sciocchezza, ma l’accesso al delicato meccanismo che aziona la botola entro la quale è collocato il complesso impianto di depurazione dell’acqua che affluisce alla Regina della Piazza.

Per motivi sconosciuti, quello sportello era stato divelto. O era caduto. Lasciando in bella vista i comandi che innestano il meccanismo di apertura/chiusura.

In tal modo, qualunque malintenzionato avrebbe potuto azionare il congegno e penetrare, attraverso la scaletta metallica, nel locale tecnico del sottostrada contenente il sistema di depurazione.

Sarà capitato a qualche lettore di vedere gli addetti alla manutenzione entrare in quel luogo. Da qui la preoccupazione e la necessità della sua tutela.

Tutela invero virtuale, addirittura inesistente, quando ci è stato fatto notare che quello sportello era stato fissato con del nastro adesivo. Per dire che qualunque matto, con uno sforzo minimo, avrebbe potuto rimuovere quella fragile protezione.

In foto la documentazione dello status precedente (scattata sabato 28 febbraio) e di quello attuale (scattata ieri, 1° marzo).

Evidentemente, la segnalazione è andata a buon fine. Se è vero che, nella mattinata di lunedì, qualche addetto del Comune ha pensato bene di fissare lo sportello mediante l’apposizione di due semplici viti.

Non ci voleva molto a farlo prima. Lavoro di cinque minuti. Da mettere in atto senza por tempo in mezzo, appena giunta la segnalazione. Problemi di burocrazia? No: di buon senso.

PS. A dirla tutta, non sarebbe male dotare quell’accesso di una più solida chiusura. Aggiungendovi un semplice lucchetto da pochi euro. La prudenza – come si dice – non è mai troppa.