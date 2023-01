Bando alle polemiche, alle prese di posizione pregiudiziali, alla logica di fazione. Perugini, state tranquilli! Nessun danno dal concertone.

Un check-up alla Fontana fornisce esiti rassicuranti. Marca visita la regina della Piazza, ma il responso del geriatra rasserena e conforta.

Diagnosi e terapia. Non semplicemente sotto la lente, per stilare un’accurata diagnosi. Ma sotto le amorevoli cure della giovane e valente restauratrice Cristina Fagioli. Che abbiamo intercettato nella mattinata di ieri affaccendarsi coi ferri del mestiere.

“Si tratta – dice – di un intervento di manutenzione straordinaria, già programmato e iniziato antecedentemente al mega evento di fine anno”.

Dunque, non una operazione risarcitoria, come si andava ventilando da parte degli acerrimi nemici dell’evento Rai. Di quanti hanno visto (pre-visto, pre-giudicato) l’evento di Amadeus come il fumo agli occhi. Che non fosse uno spettacolo eccezionale, d’accordo. Ma fargli carico del degrado del nostro monumento pare decisamente esagerato.

“Si può serenamente affermare che non ci sono stati danni di nessun genere a seguito delle temute vibrazioni, subite per effetto dei decibel del concerto”.

“Addirittura – aggiunge Cristina – avevamo effettuato degli interventi preventivi di piccolo consolidamento delle fessurazioni e delle criticità da tempo rilevate”. Seguendo la corretta logica della prevenzione. Proprio come si fa (o come si dovrebbe) per lo stato di salute di un essere umano.

D’altronde, sono note da tempo le fessurazioni che lasciano fuoriuscire l’acqua. Se ne vedono le striature di calcare che vanno ripulite, provvedendo nel contempo a chiudere quelle falle. Lacune e malanni perfettamente spiegabili in materiali lapidei che portano sulle spalle il peso dei secoli. Ma non c’è alcun motivo di allarmarsi. E basta gridare allo scandalo e al sacrilegio!

Si è ben iniziato. Ora si tratta di proseguire su questa strada. Le premesse per ben operare ci sono tutte. La Fontana è in buone mani.