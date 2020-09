Perugia capitale europea dello skating con la nuova area dedicata a Fontivegge

Perugia capitale europea dello skating. Al lavoro un cospicuo gruppo di operai per una realizzazione che muterà il volto – e, si spera, le frequentazioni – di piazza del Bacio e zone adiacenti.

Ce ne ha dato notizia il pictor optimus Stefano Chiacchella che, dal terrazzo di casa sua, assiste al dinamismo da autentico formicaio che caratterizza la zona a lato di dove avrebbe dovuto espandersi lo Steccone. Uomini e mezzi senza risparmio, attrezzature e accessori di ultima generazione: così ci dice chi ne sa qualcosa. L’Inviato Cittadino confessa infatti la propria assoluta incompetenza. Ma il segno gli pare buono.

Una base cementizia, rinforzata da reti metalliche e consolidata da enormi gittate di cemento.

Intanto hanno piazzato anche gli elementi di appoggio e di slancio intorno ai quali si dipanerà la corsa degli appassionati dello skate acrobatico. Forme rotondeggianti e inclinate che si alternano a punti pianeggianti.

Di certo, converranno in zona un buon numero di appassionati, non solo locali. Si potranno effettuare gare e campionati, sempre che – come pare – la pista abbia i requisiti a norma, certificati con la normativa europea vigente. E, oltre agli skaters, non mancherà di certo il pubblico, giovanile e non solo.

Un’idea, insomma, che potrà essere utile a riqualificare Fontivegge anche sul piano delle buone frequentazioni.