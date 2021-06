Fondazione Umbria Film Commission, avviso per un nuovo direttore: "Puntiamo a un professionista del cinema"

“Con la pubblicazione dell’avviso per l’individuazione del direttore della Fondazione Film Commission entrano in piena operatività le attività per dar seguito ai programmi a favore dello sviluppo dell’Umbria. La scelta che abbiamo fatto, in piena sintonia con la Regione Umbria, i Comuni di Perugia e Terni e con l’Anci, è quella di puntare ad un professionista del mondo del cinema e dell’audiovisivo che possa lavorare a tempo pieno per favorire l’incontro tra le società di produzione e il territorio”. Lo dichiarano Paolo Genovese, presidente della Fondazione Umbria Film Commission, e i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione: Daniele Corvi, Nicola Innocenti, Maria Rosi e Lidia Vizzino.

L’avviso è scaricabile dal portale della Regione Umbria, così come è consultabile anche sui siti del Comune di Perugia, del Comune di Terni e di Anci Umbria.

“Sin dal nostro insediamento – aggiungono i consiglieri – abbiamo avviato un percorso che già dai prossimi mesi vedrà l’Umbria diventare sempre più ‘interessante’ per le produzioni audiovisive e cinematografiche. Un lavoro che si basa e continuerà a basarsi sulla totale sintonia con il territorio, con gli operatori locali e con tutte le istituzioni coinvolte”.