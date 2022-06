La Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria assume personale: come candidarsi

Il Teatro Stabile dell’Umbria assume personale. Una nota della Fondazione annuncia la "ricerca un addetto alla contabilità che dovrà operare in coordinamento con il Responsabile dell’Ufficio Amministrazione". La scadenza per l’invio delle candidature, spiega ancora la nota, è fissata per il 10 agosto 2022. E ancora: "Il candidato selezionato sarà assunto, dal mese di settembre 2022, con contratto a tempo determinato full time da 39 ore settimanali, per la durata di 1 anno, con periodo di prova come da Ccnl per gli impiegati e tecnici dipendenti dai Teatri e con successiva possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. L’inquadramento contrattuale sarà quello del terzo livello del vigente Ccnl".

Ecco i requisiti richiesti e come inviare la candidatura.

I requisti richiesti

Diploma di scuola media secondaria di secondo grado in Ragioneria e/o laurea in materie economico–finanziarie;

Esperienza almeno triennale presso l’ufficio amministrativo di un’azienda privata, di un ente pubblico o di una società pubblica o a partecipazione pubblica, di una istituzione o presso studi professionali di commercialisti e/o esperti contabili, mediante lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo oggetto del presente avviso;

Conoscenza del pacchetto Microsoft Office con particolare riferimento ai programmi di scrittura e di calcolo e dei software gestionali di contabilità;

Conoscenza della procedura della fatturazione elettronica, ciclo attivo e ciclo passivo.

Le mansioni da svolgere

Registrazione di ogni movimento contabile secondo il sistema gestionale informatizzato della contabilità del Teatro, con conseguente aggiornamento dei relativi registri contabili secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Sono richieste competenze sulla contabilizzazione dei documenti IVA (fatture attive e passive, corrispettivi, ecc...), sulla emissione di fatture elettroniche, sulla predisposizione liquidazioni periodiche IVA, esterometro, sulla contabilizzazione della prima nota cassa e di estratti conto bancari;

Controllo e verifica di tutti i documenti fiscali di spesa e di incasso in base agli ordini trasmessi dai responsabili degli uffici e alla avvenuta fornitura. Verifica delle voci di costo e di ricavo di competenza dell’esercizio e la loro correlazione al termine delle normali scritture contabili;

Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, secondo le disposizioni del responsabile amministrativo;

Predisposizione, d’intesa con il responsabile amministrativo, degli adempimenti fiscali e tributari;

Assistenza al Responsabile amministrativo negli adempimenti ordinari.

Come inviare la candidatura

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in conformità con quanto indicato nell’avviso e disponibile sul sito del Teatro Stabile dell'Umbria e la documentazione dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo tsu@pec.teatrostabile.umbria.it o tramite Raccomandata A.R. entro le ore 12 del 10/08/2022.