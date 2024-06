Fondazione Perugia, ecco i nuovi vertici. E il cda sceglie l'ex rettore Moriconi come vicepresidente

I nuovi vertici di Fondazione Perugia sono al completo. "Dopo la formazione del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e l'elezione a Presidente di Alcide Casini - recita una nota - , nei giorni scorsi il cda ha scelto il nuovo Vicepresidente dell'ente filantropico: si tratta di Franco Moriconi, stimato accademico, ex rettore dell'Università degli Studi di Perugia ed ex preside di Veterinaria. Il docente succede a Nicola Bastioni e resterà in carica per quattro anni".

Venerdì 21 giugno, inoltre, "l'assemblea dei soci ha eletto gli ultimi due membri del Comitato di Indirizzo, che vanno a sostituire Ernesto Cesaretti e Roberta Datteri dopo il loro ingresso in cda. Sono Antonio Lanuti e Francesco Federico Mancini. Alla presidenza dell'ente strumentale Fondazione CariPerugia Arte è stato confermato Luca Galletti".

Ecco la nuova governance di Fondazione Perugia. Presidente: Alcide Casini. Vicepresidente: Franco Moriconi. Consiglio di Amministrazione: Baldoni Anna Maria, Carbonari Marco, Cesaretti Ernesto, Datteri Roberta, Parise Pasquale, Rampini Mario, Vignaroli Giulia. Comitato di Indirizzo: Abbritti Giuseppe, Asdrubali Francesco, Baglioni Alessandro, Belardinelli Mariagiovanna, Benedetti Maria Pia, Bertotto Nicolò, Capaccioni Andrea, Cesarini Simonetta, De Poi Angelo, Dell’Omo Biagino, Ferretti Chiara, Lanuti Antonio, Lupini Lucio, Mancini Francesco Federico, Moretti Daniele, Moretti Giorgio, Moretti Roberto, Panfili Massimo, Santicchi Elena. Collegio dei Revisori dei Conti: Cavazzoni Gianfranco, Bellucci Andrea, Torrioli Giuseppina.