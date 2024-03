Cambio al vertice della Fondazione Perugia, finisce il mandato di Cristina Colaiacovo: "Un percorso verso le persone"

In una sala delle Colonne gremita di gente è stato reso omaggio alla presidente della Fondazione Perugia, Cristina Colaiacovo, in occasione del suo commiato dall’ente filantropico.

Prima dell’inizio dell’incontro, l’atmosfera percepita era un misto di allegria per la celebrazione e tristezza per la conclusione del suo mandato. Tuttavia, l’arrivo rapido e gioioso della presidente ha subito spazzato via la malinconia.

A breve ci sarà un nuovo coordinatore, il cambio degli organi è già in atto, ma oggi, mercoledì 13 marzo, si è discusso di quello che è stato fatto negli ultimi 4 anni di presidenza Colaiacovo. Una trasformazione significativa che ha avuto origine dal rebranding del nome e del logo. Questo cambiamento simboleggia un percorso di avvicinamento alla comunità che ha trasformato l’ente da un semplice erogatore a una fondazione che fornisce un supporto continuo, dalla formazione all’attuazione dei progetti, riflettendo un impegno costante verso il miglioramento e l’innovazione.

“Abbiamo iniziato un percorso e auspico che venga proseguito affinché la fondazione continui a essere un catalizzatore di crescita per il territorio attraverso un supporto costante” ha sottolineato Colaiacovo. Grazie al sostegno continuo in quattro anni sono stati assegnati ben 40 milioni, segno tangibile dell’impegno verso una collaborazione fruttuosa e bidirezionale con la comunità: "Questa sinergia ha portato benefici reciproci, - continua Colaiacovo - arricchendo l’esperienza di tutti i soggetti coinvolti".

Nel corso della conferenza la presidente uscente ha definito il suo mandato alla Fondazione Perugia come un viaggio “Un Percorso verso le persone”, evidenziando l’approccio collettivo adottato nonostante le sfide della pandemia e altre crisi.

La Fondazione Perugia si è distinta nel campo dell’arte e della cultura, attirando oltre 80.000 visitatori nei suoi musei e l'esposizione Nero Perugino Burri ha riscosso un successo internazionale. Inoltre l’investimento in formazione, progettazione sociale e digitalizzazione è stato rafforzato, con un impegno costante verso la sostenibilità e gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.

Il direttore generale Fabrizio Stazi, a fianco di Colaiacovo, ha messo in evidenza l’erogazione di 40 milioni di euro per 900 progetti e 31 bandi dalla Fondazione, con una strategia di diversificazione degli investimenti per mitigare i rischi finanziari.

Cristina Colaiacovo ha infine ringraziato il vicepresidente Nicola Bastioni e tutti gli organi della Fondazione per il loro lavoro. L’obiettivo dell’ente è chiaro, ed è stato più volte ribadito, c’è la necessità di andare oltre il semplice supporto finanziario per attivare energie, promuovere la solidarietà e creare un impatto significativo sul benessere generale della comunità umbra. Con questa visione la presidente Colaiacovo ha salutato la Fondazione Perugia.