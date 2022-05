INVIATO CITTADINO Ha trent’anni… ma non li dimostra. Fondazione Cassa di Risparmio, cambiano il nome e il logo

Ha trent’anni… ma non li dimostra. Si dipana nel trentennio 1992-2022 l’attività della Fondazione Cassa di Risparmio. Un storia che l’assimilava troppo all’Ente Creditizio, dice la presidente Cristina Colaiacovo. Era tempo di ridefinirne il nome e ridisegnarne il logo.

“Abbiamo svolto un’indagine interna e una esterna, verificando la necessità di cambiamento”. Ne andava ridisegnata l’immagine, svincolandola da collegamenti meccanici all’attività bancaria in senso stretto. Quando si sa che gli obiettivi di socializzazione delle risorse sono quelli di carattere culturale e sociale collegati al territorio.

Da qui l’incarico conferito a Inarea, il cui presidente, Antonio Romano, illustra il progetto alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani.

Ne è uscita la denominazione, efficace e bellissima, di Fondazione Perugia. “Un nome – dice Romano – che suscita simpatia nell’interlocutore”. Resta il Grifo, come simbolo di attivo custode del risparmio. Radicato nella tradizione iconografica della città e della Banca, ma anche spinta propulsiva verso il futuro.

Perché realizzare un logo è operazione di sintesi concettuale: molto più che buttare giù un disegno. Per efficace che sia.

Per fare qualche cifra, in questo trentennio sono state stanziate risorse per oltre 300 milioni di euro che hanno permesso la realizzazione di oltre 6.000 progetti nei diversi settori di intervento. Un merito unanimemente riconosciuto, da ascrivere a una politica che ha saputo equilibrare cultura e sociale.

In serata, intervistata da Maria Concetta Mattei, presidente della scuola di Giornalismo Radio-televisivo, Cristina Colaiacovo ribadisce il concetto. Con lei il presidente di Acri Francesco Profumo, per un breve talk sui temi legati alle Fondazioni.

A seguire, lo spettacolo con Neri Marcorè che celebra trent’anni in musica proponendo lo spettacolo musicale “Le mie canzoni altrui”.

Giornata di grandi cambiamenti… e di sostanziali riconferme.