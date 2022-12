INVIATO CITTADINO Fondazione Agraria di San Pietro, un 2022 da incorniciare

Straordinari risultati artistici, tutela e valorizzazione del patrimonio, produzione agricola e allevamento di rango, successi economici della Fondazione per l’Istruzione Agraria, fra conservazione e innovazione. Un 2022 da… incorniciare.

AFFRESCHI. Un bilancio che parte dalla fabbrica di San Pietro. Ne abbiamo parlato con ben tre servizi (molto apprezzati) in riferimento allo strepitoso restauro degli affreschi del portico adiacente all’ingresso.

ANGELI. La valorizzazione e promozione del patrimonio artistico prosegue (nella giornata di domani) con la presentazione alla città di un altro recupero.

FIAT LUX E VASSILACCHI. Ma non finisce qui. Se è vero che, come si dice, la basilica “prende luce” in ordine all’avviamento dei lavori di rifacimento dell’illuminazione dell’intera chiesa. Partendo proprio dalla navata centrale, dove finalmente potranno essere osservati, e apprezzati in tutta la loro straordinaria bellezza, i dieci grandi teleri del Vassilacchi. In riferimento specialissimo alla gigantesca tela nella controfacciata, ammirata nel mondo: il “Trionfo dell’Ordine benedettino” (1592).

E GLI STUDENTI FANNO LA LORO PARTE. Fornendo un originale contributo, mediante la realizzazione di applicazioni multimediali, per rendere più appetibile, e maggiormente fruibile, la visita della Basilica di San Pietro.

UN CORO LIGNEO DI RARA BELLEZZA. E si preannuncia il restauro del pregiatissimo coro ligneo. Una delle meraviglie dell’ebanisteria artistica mondiale.

Aspetti economici. Significativa evoluzione del fatturato che, negli ultimi cinque anni, è aumentato di circa il 20%.

RISTRUTTURAZIONE DI BENI. ESSICCATOIO E ROCCA DI CASALINA. Di grande rilievo anche i lavori di ristrutturazione, in fase di completamento, di due importanti immobili ubicati a Casalina di Deruta: l’imponente fabbricato denominato ex Essiccatoio e la Rocca di Casalina che, di recente, ha ospitato convegni di studio e iniziative in materia agroalimentare.

STUDENTI ALL’OPERA PER RIFARE IL LOOK. Grazie al concorso organizzato nel 2021, è stato creato un nuovo logo e un nuovo layout al packaging dei prodotti dell’azienda agraria della Fondazione. Incarti nuovi per prodotti sani e gustosi.

OLIO, VINO, CARNE, LEGUMI… È pronto l’olio extravergine di oliva dop e, a breve, il nuovo vino bianco (vitigno Viognier) e le confezioni di lenticchie, ceci, fagioli e farro, pacchi di selezionata carne chianina…

Che dire? Rara avis l’occasione di gratificare il lettore con una raffica così consistente di buone notizie da un’antica istituzione perugina. C’è di che andare fieri.