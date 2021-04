Muore e lascia tutti i suoi risparmi ai bambini bisognosi e a un istituto religioso

Metà dovrà andare "all'Istituto secolare spigolatrici della Chiesa" e metà "per i bambini di qualsiasi nazionalità che abbiano bisogno di sostentamento"

Dona tutti i suoi risparmi in beneficenza e lascia la volontà nero su bianco nel testamento: 57.826,53 euro in totale. Metà dovrà andare "all'Istituto secolare spigolatrici della Chiesa" e metà "per i bambini di qualsiasi nazionalità che abbiano bisogno di sostentamento".

Il Corriere dell'Umbria riporta la notizia del testamento di una 91enne deceduta a Foligno nel gennaio del 220. La storia emerge dalla deliberazione di giunta numero 87, pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Foligno. La giunta ha deciso di "di "vincolare il lascito testamentario, conformemente alla volontà espressa dal de cuius a favore dei bambini che abbiano bisogno di sostentamento, demando a successivi provvedimenti l’individuazione concreta e puntuale delle spese cui destinare il suddetto importo".