CURIOSITA' | Un casting di tre giorni a Foligno per cercare volti nuovi per moda e pubblicità

Lanciare nuovi volti nel mondo delle pubblicità, riconnettendo anche le giovanissime generazioni ai giovani imprenditori, colmando un gap che, dal Covid in avanti, è andato allargandosi. A questo puntano i “Casting days”, l’iniziativa di Ominide Studio, agenzia e “collettivo creativo”, organizzato per i prossimi 6, 7 e 9 giugno, dalle 16 alle 19, presso i locali di via Cupa 15, nella zona industriale di Sant’Eraclio.

L'iniziativa è completamente gratuita ed ha come obiettivo di aprire una finestra sul mondo della moda e della pubblicità per i giovani interessati a costruirsi un percorso professionale in questi settori.

“Cerchiamo ragazzi che vogliano mettersi in gioco per diventare i protagonisti di shooting fotografici – raccontano i ragazzi di Ominide Studio – sarà l’occasione perfetta per mettere a confronto idee, generazioni diverse e visioni del nostro collettivo creativo. I nostri clienti hanno costantemente bisogno di volti, comparse e attori per promuovere i loro prodotti. Essendo consapevoli delle potenzialità dei giovani folignati e di tutto il comprensorio, vogliamo dare uno spazio ai giovani per lanciarsi in questo mondo. Un’opportunità da cogliere: la sfida è lanciare nuovi volti e siamo sicuri che ci riusciremo”.