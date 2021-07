Foligno, lavori conclusi: riapre l'ufficio postale di Sant'Eraclio

L’ufficio postale di Sant’Eraclio, in via Bordina 8/A, riaprirà lunedì 2 agosto dopo i lavori interni "finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale". Ad annunciarlo è Poste Italiane, con una nota ufficiale.

"Nella nuova sede - spiega ancora Poste - saranno disponibili quattro sportelli e oltre all’adozione delle più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, anche una sala consulenza per fornire informazioni in modo riservato sui prodotti di risparmio, protezione e investimento".

L’ufficio di Sant’Eraclio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.