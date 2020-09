Foligno in lutto, è morto Enrico Secondari: "Uomo e medico stimatissimo, sempre in prima linea al Pronto Soccorso"

“Esprimo profondo cordoglio, a mio nome e dell’amministrazione comunale, per la scomparsa dell’amico Enrico Secondari. Uomo e medico stimatissimo, internista all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, sempre in prima linea al Pronto Soccorso”. Lo ha sottolineato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Ha vissuto la professione come una missione al servizio della gente – ha rilevato il sindaco – brillanti le sue idee, autore di un metodo di studio ecografico per la visualizzazione dei calcoli ovunque localizzati nell'uretere, evitando così radiazioni. Recentemente aveva presentato una teoria su come combattere il Covid-19. Lascia un grande vuoto nella comunità e in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.