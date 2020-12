Foligno in lutto, l'annuncio del sindaco: "La città perde uno dei suoi artisti migliori"

"Oggi Foligno perde uno dei suoi artisti migliori, sono sicuro che le sue opere sapranno ancora infonderci quelle sensazioni positive di cui c'è tanto bisogno. A mio nome, dell'amministrazione comunale e della Città intera esprimo le più sentite condoglianze". Ad annunciarlo è il sindaco di Foligno, Sefano Zuccarini, con un post su Facebook

"Ho sempre avuto una particolare ammirazione per le opere di Giuliano Quagliarini - scrive il sindaco - , e spesso quando mi trovavo a passare difronte al suo storico studio in centro storico mi fermavo per ammirare i suoi quadri, sempre così ricchi di colore, con queste atmosfere felliniane, i suoi personaggi inconfondibili. L'amore per l'arte si percepiva a pieno".