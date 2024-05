Giro d'Italia, tappaFoligno - Perugia; la viabilità per la partenza, l'accesso al centro e gli eventi

Foligno si avvicina alla settima tappa del Giro d’Italia, la cronometro Foligno-Perugia, in programma domani venerdì 10 maggio. Questi i principali provvedimenti che interessano la viabilità: Parcheggio Plateatico piccolo e grande – stazione Bus DIVIETO DI TRANSITO dalle 17 del 9 maggio alle 21 del 10 maggio;

Piazzale Atleti e Piazzale N. Gubbini DIVIETO DI TRANSITO dalle 7 alle 18 del 10 maggio; Piazza San Domenico DIVIETO DI TRANSITO dalle 8 alle 16 del 10 maggio; Via Monte Cucco DIVIETO DI TRANSITO dalle 7 alle 18 del 10 maggio; Via Fratelli Bandiera DIVIETO DI TRANSITO dalle 6 alle 19 del 10 maggio; Percorso gara: Via Fratelli Bandiera STAZIONE BUS → Via XVI Giugno →P.le Firenze →Viale Firenze I tratto → Rotatoria Madonna Fiamenga → Viale Firenze II tratto

Chiusura strade con ordinanza prefettizia dalle 8 a fine passaggio ultimo ciclista (previsione 16,30);

PARTENZA PRIMO CORRIDORE PREVISTA ALLE ORE 13

PARTENZA ULTIMO CORRIDORE PREVISTA ALLE 16,22

- SS 75 SVINCOLO USCITA FOLIGNO NORD CHIUSO

- SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA FOLIGNO EST APERTO

- SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA S.ERACLIO APERTO

ACCESSO CENTRO STORICO VIETATO SOLO DA PORTA TODI nel periodo di sosta della carovana pubblicitaria in Piazza San Domenico (la carovana pubblicitaria farà 2 partenze da Piazza San Domenico la prima alle 11.30 circa, la seconda intorno alle 16.00). Saranno aperti gli accessi al centro storico di Porta Ancona – Via Gentile da Foligno – P.le Firenze. Si ricordano le iniziative collaterali in programma venerdì 10 maggio. Dalle 9 - Area partenza Giro d’Italia - parcheggio Plateatico - “Bicicletta Fantasy” esposizione del carro “bicicletta” realizzato dai volontari del Carnevale di Sant’Eraclio in collaborazione con la Comunanza Agraria di Sant’Eraclio; “Giochi di bandiera e tamburi”, esibizione dei giovani dell’Ente Giostra Quintanella di

Scafali; “Sbandieratori in rosa”, esibizione a cura dell’Aps Sbandieratori e Musici Città di Foligno; ore 10.30 - Partenza da Piazza della Repubblica “Avanti Tutti!”, itinerario per ciclisti e triciclisti per le vie del centro storico organizzato da Ormesa Srl, Asd Unione Ciclistica Foligno e Asd Unione Ciclistica Foligno Start; dalle 11 - Area partenza Giro d’Italia parcheggio Plateatico piccolo “Il Giro delle Eccellenze”, degustazioni e villaggio hospitality a cura del G.A.L. Vall