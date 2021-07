Foligno, Giampiero Bianchini va in pensione. Premiato dal sindaco

Il tenente della Polizia Municipale, Giampiero Bianchini, va in pensione. E il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, lo premia con il gonfaloncino della città "quale segno di gratitudine per l’impegno sempre dimostrato al servizio del Corpo dei Vigili Urbani e della comunità cittadina”.

Per il sindaco di Foligno è "un meritato riconoscimento, in considerazione del suo impegno spontaneo e gratuito, dimostrato in molteplici occasioni – ha proseguito il sindaco - quale accompagnatore di amici e parenti di coloro che giungono al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito; di guida tra le bellezze storico artistiche dei palazzi nobiliari della Città; di curatore del progetto di sicurezza stradale ‘Va...lentino’ e di calligrafo ufficiale dell’Ente Giostra della Quintana e del Comune di Foligno, per i quali ha realizzato pergamene, elenchi e riconoscimenti ufficiali di rara bellezza e prestigio. Il cavalier Bianchini mi ha assicurato che proseguirà il suo impegno di calligrafo e di cerimoniere a beneficio dell’amministrazione comunale, lo ringrazio nuovamente per il suo alto senso civico e la sua attenzione per l’immagine della Città di Foligno".