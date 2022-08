Foligno, nuovi lavori Anas: tratto della Flaminia chiuso al traffico

Nuovi lavori lungo le strade dell'Umbria. Il Comune di Foligno spiega con una nota che "l’Anas ha comunicato che, per lavori urgenti per la sicurezza stradale al km 151+507, in direzione Fano della Flaminia, in carreggiata nord, in corrispondenza della rampa dello svincolo Sant’Eraclio, verrà effettuato un intervento in programma martedì 9 agosto dalle 6 fino alle 22".

Il Comune aggiunge che "verrà effettuata la deviazione del traffico sulla strada parallela alla statale per la successiva reimmissione sulla Flaminia mediante la rotaroia di svincolo Colfiorito/Macerata/Civitanova Marche".