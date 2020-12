Foligno, Connesi amplia il collegamento wi-fi in centro

Continuano le attività di Connesi a supporto della collettività. Questa volta a beneficiarne saranno i cittadini di Foligno e le attività commerciali del centro città, che potranno usufruire di una connessione wi-fi gratuita per l’intera giornata, durante tutto il mese di dicembre.

Si tratta di un’iniziativa in collaborazione con Confcommercio Umbria - Mandamento di Foligno e Confesercenti, che hanno accolto con piacere il progetto di Connesi.

Un segnale collettivo che l’azienda e le associazioni vogliono dare ai commercianti e alle piccole aziende che, a causa della pandemia, sono in seria difficoltà e che confidano nella ripresa con il consueto shopping natalizio nel centro cittadino. Grazie a Connesi, i commercianti potranno usufruire della connessione wi-fi gratuita h24 per svolgere le loro attività quotidiane, amministrative e di promozione, avendo anche l’opportunità di integrare i tradizionali canali di vendita con quelli on line. Connesi in passato aveva già cablato il centro della città di Foligno, rilevando l’infrastruttura wi-fi già esistente e realizzata da Confcommercio Foligno e portando connessione wi-fi in fibra ottica presso viale IV Novembre, corso Cavour, piazza della Repubblica, largo Carducci, via Gramsci, via Umberto I e via Garibaldi, offrendo la possibilità di navigare gratuitamente per un’ora al giorno.

Con questa iniziativa si estenderà il servizio a tutta la giornata, concedendo anche ai cittadini l’opportunità di beneficiarne per tutto il mese di dicembre.

Navigazione per uso informativo o ricreativo, ma anche video call, smartworking e conference call: molteplici saranno le possibilità di utilizzo del servizio che contribuiranno a far sentire i cittadini più connessi.