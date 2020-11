Foligno-Civitanova, revocata la chiusura della carreggiata: lavori rimandati

Niente lavori, per il momento, e niente chiusura della Foligno-Civitanova. Ad annunciarlo è Anas, con un aggiornamento ufficiale: "La chiusura della strada statale 77var “della Val di Chienti” Foligno-Civitanova Marche è stata revocata, in accordo con la Regione Umbria, al fine di agevolare le attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria. La strada resta pertanto regolarmente transitabile in entrambe le direzioni".

I lavori di manutenzione della pavimentazione in calcestruzzo all’interno della galleria “Sostino”, il cui completamento era previsto entro il 23 dicembre, sono rimandati a data da destinarsi.