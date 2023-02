INVIATO CITTADINO Il ‘Compasso d’Oro’ 2022 Stefano Chiocchini incontra gli studenti

Il ‘Compasso d’Oro’ 2022 Stefano Chiocchini incontra gli studenti della Sezione di Architettura del Liceo Artistico Marconi di Foligno.

Personaggio eminente, Architetto e Designer, Stefano Chiocchini, sarà (alle ore 11:00 di domani, giovedì 9 febbraio) presso la sede dell’Istituto in via Cairoli.

Chiocchini è Direttore Vicario dell’Istituto Italiano Design, dove da anni è titolare delle cattedre di Ergonomia, Exhibit & Landscape Design.

È stato insignito di questo prestigioso riconoscimento il 20 Giugno 2022 a Milano, per le sue opere Serramidi & Serramaxi, progetti innovativi nell’ambito degli orti urbani.

Ha inoltre ricevuto il premio come Presidente e fondatore dell'azienda produttrice dei progetti Serranova.

L’esperienza esemplare del professionista viene portata a scuola come “bottega creativa” legata al territorio, che ha sempre più bisogno dell’ispirazione e dell’esempio dei grandi maestri del Design e dell’Architettura.

L’incontro si colloca all’interno del progetto Didattico “Venustas et natura-Eco-design in architettura” promosso dai docenti Rudy Trapassi e Daniela Riganelli, in connessione e riferimento ai tanti progetti Green prestigiosi di cui Chiocchini è ideatore e responsabile.

Lo spirito del progetto si riconduce alla finalità di sviluppare nei giovani una creatività consapevole e sostenibile. Oltre a condurli alla conoscenza delle nuove frontiere della progettazione Architettonica. In virtuosa relazione all’avanzamento tecnologico e all’utilizzo di materiali innovativi. Obbiettivi certamente ambiziosi, ma indispensabili per dare gambe a un percorso di formazione che guardi alla scuola come tassello fondamentale della società, proiettata verso il conseguimento di futuri orizzonti professionali. Nella prospettiva del popolare brocardo, richiamato dalla battuta del grande Designer Bruno Munari “Da cosa nasce cosa”. Così come – è questo l’auspicio – da parte di una grande professionalità si getta il seme per future, auspicabilmente grandi, professionalità.