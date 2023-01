INVIATO CITTADINO Sugli scudi la flautista Emanuela Boccacani

Sugli scudi la flautista ternana Emanuela Boccacani, dai concerti alla musicoterapia, dalla teoria musicale al teatro.

L’abbiamo vista e ammirata a Perugia, in Sala dei Notari, nello strepitoso spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Stefano de Majo sul Canova.

Emanuela, da accorta polistrumentista, animava musicalmente l’evento con flauto e percussioni. Col valore aggiunto di una fisicità e di una seduzione che ne facevano elemento in perfetta sinergia con lo spirito e il significato di uno spettacolo che ha carattere di decisa eccezionalità. Autoriale e teatrale.

Emanuela Boccacani è diplomata in flauto traverso al Conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni. Può vantare un percorso artistico d’eccellenza in àmbito concertistico, avendo inoltre accumulato esperienze di rilievo nella didattica di strumento e teoria musicale.

Da circa 13 anni si è proficuamente dedicata alla musicoterapia presso un centro diurno semiresidenziale per disabili. Dispone infatti della qualifica di musicoterapeuta con riconoscimento AIM.

Mette in atto anche trattamenti rilassanti con positivi effetti psico-fisici, ottenuti attraverso l’utilizzo di frequenze sonore.

Precisa: “Nel caso specifico, mi avvalgo di un macchinario, AcusticA, brevettato, riconosciuto e ufficialmente validato a livello sanitario”.

A queste attività professionali si è aggiunta la significativa collaborazione con l’autore/attore Stefano De Mayo, a fianco del quale spende, in dimensione teatrale, le qualificate competenze musicali. È in questa veste (oltre che in quella di modella attivamente coinvolta) che Perugia l’ha apprezzata nello spettacolo di finissage delle mostre su Canova (in sinergia con Comune di Perugia, Fondazione Perugia e Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia).

Fra i numerosi riconoscimenti ottenuti, merita particolare menzione il Premio Internazionale speciale Biennale di Venezia Menotti Art Festival, conseguito insieme a Stefano de Majo proprio per lo spettacolo visto anche a Perugia. Un Premio importante che, come recita lo statuto, intende “celebrare personaggi che hanno ottenuto e ottengono successo nel promuovere e comunicare la cultura e le arti”. L’evento e lo spettacolo si sono tenuti alla Terrazza panoramica dell’Hotel Ausonia Hungaria nella città di Venezia, dove Canova si formò e morì due secoli fa.

Il premio è stato consegnato il 21 maggio 2022, a seguito della rappresentazione dello spettacolo canoviano, di cui Emanuela ha appunto curato la sezione musicale.