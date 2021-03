Valico della Somma, Flaminia riaperta al traffico pesante

Flaminia riaperta al traffico pesante nel tratto Spoleto-Terni. Come spiega la Regione Umbria "sono stati conclusi i lavori di consolidamento dei piloni e dell’impalcato del viadotto “Acquajura” situato subito dopo il valico della Somma, lavori che sono seguiti a quelli precedenti del viadotto “Fontanelle” sullo stesso tratto ma dal lato di Terni".

“Il controllo periodico programmato che sta effettuando Anas su tutte le infrastrutture umbre di propria competenza – ha affermato l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche - aveva portato lo scorso 15 novembre alla seconda interruzione del traffico pesante in pochi mesi, dirottato sulla S.S. della Valnerina con disagio delle popolazioni e delle imprese che da oggi dunque possono utilizzare il consueto, più agevole percorso. Contemporaneamente sono in fase di progettazione il risanamento e miglioramento sismico di altri cinque viadotti lungo la tratta per un valore di 17 milioni di euro i cui cantieri potranno partire da maggio".

E ancora: "Per quanto riguarda poi la sicurezza e la fluidificazione del traffico sulla Flaminia nella tratta indicata – annuncia inoltre l’assessore - procedono regolarmente i dieci progetti (rispetto agli undici annunciati due sono stati unificati) del valore di altri altri 14,3 milioni. Di questi, tre sono già pronti ed in fase di approvazione e riguardano la rotatoria in arrivo a Spoleto, lo svincolo in località Testaccio e quello per Monte Bibico. Per quanto gli altri sette sono in corso le indagini geologiche e ne è previsto il completamento della progettazione entro agosto 2021. Tutti e dieci sono già inseriti nel Piano 2021-24 in corso di definizione. Le corsie di arrampicamento previste dovrebbero migliorare anche in futuro la sicurezza nei sorpassi e quindi una parziale velocizzazione del percorso. Per il 2021 – ha concluso Melasecche - è previsto un ulteriore miglioramento del trend delle manutenzioni programmate dell’Anas rispetto a quello del 2020 che già è stato un anno record. I sacrifici cui sono chiamati gli automobilisti saranno ricompensati negli anni a venire dal livello elevato di riqualificazione in termini di sicurezza ed efficienza su tutta la rete statale umbra”.