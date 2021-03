Flaminia, nuovi cantieri Anas: la mappa dei lavori e le modifiche alla viabilità

Nuovi cantieri lungo la Flaminia, ecco la mappa dei lavori e le modifiche alla viabilità. A partire dalla serata di mercoledì 31 marzo, spiega Anas, "per consentire l’avanzamento del cantiere che attualmente interessa il tratto Eggi-Campello sul Clitunno, sarà provvisoriamente chiusa la rampa che consente l’immissione in direzione Foligno per il traffico proveniente da Norcia (SS685)". In alternativa "sarà possibile proseguire in direzione Acquasparta, uscire allo svincolo di San Giacomo, svoltare a destra in direzione San Giacomo, immettersi sulla ex Flaminia (via Ungheria) per poi immettersi sulla SS3 “Flaminia” utilizzando lo svincolo di Campello sul Clitunno".

Le altre deviazioni già in atto, prosegue Anas, "resteranno invariate, con chiusura della carreggiata in direzione Foligno tra Eggi e Campello sul Clitunno. Il traffico della SS3 Flaminia in direzione Foligno sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con uscita obbligatoria allo svincolo di Eggi (km 129) e rientro allo svincolo di Campello sul Clitunno (km 136,500). Resterà temporaneamente chiuso anche lo svincolo per Norcia/Cascia (innesto SS685) e l’uscita in direzione Acquasparta". In alternativa "il traffico proveniente da Spoleto e diretto a Norcia/Cascia (SS685) potrà proseguire sul percorso alternativo in direzione Foligno e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Campello sul Clitunno. Il traffico proveniente da Norcia/SS685 e diretto a Foligno potrà immettersi sulla SS3 Flaminia in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Spoleto".

Il completamento di questa fase dei lavori "è previsto entro il 17 aprile".

Gli interventi, specifica Anas, "consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".