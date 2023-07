Rifugiati in Umbria, il protagonista: dall’Eritrea alla laurea magistrale in Geologia all’Università di Perugia

Studiare è un diritto di tutti e Filmon Embaye è il secondo dei due studenti rifugiati accolti a Perugia nel 2020 a laurearsi grazie al programma University Corridors for Refugees.

Embaye viene dall’Eritrea e in virtù del progetto ha potuto proseguire il suo percorso studi in Italia. Il 18 luglio 2023 ha conseguito la laurea magistrale in Geology for Energy Resources presso il Dipartimento di Fisica e Geologia. Sotto la guida del relatore Massimiliano Porreca, professore di Geologia strutturale, ha discusso una tesi dal titolo “Stratigraphic correlation using well log data in the southern Adriatic sea”.

Prima di Embaye c’è stato Kang Bidong Chawach che, arrivato dal Sud Sudan, ha conseguito la laurea magistrale in Agricultural and Environmental Biotechnology presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali discutendo una tesi dal titolo ”Double Haploids Production in pepper”, nell’ambito dello stesso progetto. Loro sono i primi due e si spera che tanti altri studenti e studentesse possano avere la loro stessa opportunità.