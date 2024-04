Filcams Cgil Perugia, eletto il nuovo segretario generale

Massimiliano Cofani è il nuovo segretario generale della Filcams Cgil di Perugia, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, dei servizi e del turismo che conta nella provincia 6.200 iscritte e iscritti. L'elezione è avvenuta oggi, giovedì 18 aprile, al termine dell’assemblea generale alla quale hanno preso parte il segretario generale della Cgil di Perugia, Simone Pampanelli, e la segretaria generale della Cgil dell’Umbria, Maria Rita Paggio.

Cofani, 48 anni, nato a Fabriano ma residente a Magione, lavoratore della Cancelloni Food Service Spa, è stato eletto a scrutinio segreto con 58 voti favorevoli, un contrario, una scheda nulla e un astenuto. Il nuovo segretario subentra a Riccardo Giulivi, recentemente eletto nella segreteria della Camera del Lavoro, al quale è andato il ringraziamento e l’abbraccio di tutta l’assemblea.

“So benissimo che sarà molto difficile sostituire Riccardo che ha dato dimostrazione delle sue grandi capacità politiche e dirigenziali - ha detto Cofani nella sua relazione - ma non ho alcun dubbio a definire quello attuale uno straordinario gruppo dirigente, molto giovane, ma capace di radicarsi nei luoghi di lavoro, di sindacalizzare oltre 400 aziende e contare quasi 200 delegati e circa 6.200 iscritti; numeri importanti per una piccola provincia come quella di Perugia. L’intento - ha aggiunto Cofani - è quello di proseguire sulla linea tracciata in questi ultimi anni. La parola d’ordine dovrà essere collettività, ovvero dovremmo avere la capacità di mettere insieme le varie rivendicazioni e lotte. Perché in un mondo sempre più individualista, dove ognuno pensa solo a se stesso e a difendere il proprio orticello, parlare di collettività ed esercitare la collettività è un gesto rivoluzionario”.

In occasione dell’elezione del nuovo segretario, la Filcams Cgil di Perugia ha deciso di effettuare una donazione di 500 euro al centro antiviolenza di Perugia Catia Doriana Bellini.