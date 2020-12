Perugia vola alto. Grande operazione filatelico-culturale legata ad opere della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Perugia vola alto. Grande operazione culturale della Fondazione Cassa di Risparmio. Fanno riferimento alle sue collezioni due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Festività”, emessi dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il primo francobollo, legato all’emissione filatelica di Natale 2020, rappresenta un’opera appartenente alla collezione d’arte della Fondazione, la “Madonna col Bambino”, attribuita a Pietro Bonaccorsi (Perin del Vaga) e datata 1534.

L’opera di grande pregio appartiene a una preziosa raccolta, costruita attraverso acquisizioni, donazioni e lasciti. La consistenza ha ormai raggiunto un migliaio di pezzi, comprendente dipinti, sculture e ceramiche, ospitate in Palazzo Baldeschi al Corso. Fra gli altri, la collezione annovera opere di Matteo da Gualdo, Luca Signorelli, Pinturicchio, Perugino, Cerrini, Zuccari, Dottori, Guercino.

Questo per il soggetto pittorico.

Quanto, invece, al soggetto grafico dell’altro francobollo, si tratta della riproduzione di un’opera di Natino Quirico, intitolata “Stella Cometa”.

Stretto il nesso che lega il tema della nascita, della maternità, della luce al Santo Natale. Rappresentazione che interpreta alla perfezione la tradizione figurativa rinascimentale, coniugandola con la profonda religiosità della Regione Verde.

Saranno ben 300 mila gli esemplari di francobolli distribuiti nel territorio nazionale. È motivo di legittimo orgoglio e giustificata soddisfazione rilevare come le iniziative della Fondazione siano connotate dallo stigma di un’alta qualità culturale, mai disgiunta dall’impegno filantropico verso la collettività locale. Non solo filatelia, ma qualità e impegno costante, orientamento ai valori artistici, in un dimensione pedagogica trasversale alle età.